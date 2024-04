Strukturwandel im Rheinischen Revier Kohlebunker soll zu einer neuen Landmarke werden

Vorgestellt wurde das Vorhaben Ende Januar von Ina Scharrenbach. Die NRW-Wirtschaftsministerin brachte jetzt ein weiteres Strukturwandel-Projekt im Revier an den Start. Die Tagesanlagen und der Kohlebunker des Tagebaus Hambach sollen sich in den nächsten Jahren zu einem neuen Gewerbestandort mit hochwertigen Arbeitsplätzen entwickeln. In der Gemeinde Niederzier, wo heute noch Braunkohle über kilometerlange Bandanlagen zum Bunker transportiert wird, sollen künftig Radfahrer und Fußgänger zum Ufer des Tagebausees Hambach flanieren. Bagger sollen durch nachhaltige Gebäude für neue Jobs ersetzt werden.