Kohlebahn bei Neurath blockiert Zeugen im Berufungsprozess haben Erinnerungslücken

Es waren rund 40 Klimaaktivisten, die am 5. November 2021 an einer Schienenblockade der RWE-Kohlebahn teilnahmen. Neun dieser Aktivisten sollen sich in den frühen Morgenstunden an zwei Stellen nahe des Kraftwerks Neurath angekettet haben. Nach langem Polizei-Gewahrsam wurden vier Personen angeklagt. Dazu zählt eine 24-Jährige, die sich in einem Berufungsprozess vor dem Landgericht Mönchengladbach verantworten muss. In erster Instanz war sie von einer Amtsrichterin in Grevenbroich zu neun Monaten Haft ohne Bewährung verurteilt worden. Am dritten Verhandlungstag in Mönchengladbach wurden nun drei weitere Zeugen gehört.