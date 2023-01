Verfahren wegen Gleis-Blockade 2021 Klima-Aktivisten planen Mahnwache vor Amtsgericht Grevenbroich

Klimaschutz-Aktivisten planen für den kommenden Dienstagvormittag eine Mahnwache vor dem Amtsgericht in Kostenpflichtiger Inhalt Grevenbroich. Anlass geben ihnen die Verhandlungen zweier Verfahren, in denen sich Aktivisten wegen der Störung öffentlicher Betriebe und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verantworten müssen. Die Beschuldigten – ein 24-jähriger Mann aus Oldenburg und eine 36-jährige Frau aus Kiel – sollen am 5. November 2021 den Betrieb der Kohlebahn nahe des Kraftwerks Neurath gestört haben.