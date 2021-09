Brauchtum in Grevenbroich : Königspaar unterstützt Initiative für Obdachlose

Grevenbroich Das Grevenbroicher Königspaar bereitet sich auf sein zweites Schützenfest-Wochenende vor, das einmal mehr unter dem Zeichen der Pandemie steht. Dennoch wird es Marco und Andrea Borgwardt nicht langweilig werden. Was die Regenten planen.

„Es geht wieder mehr – und darüber freuen wir uns natürlich. Einige kleine Veranstaltungen lassen vielleicht ein wenig Schützenfeststimmung aufkommen“, sagt Königin Andrea mit Blick auf die Mitgliederversammlung und den Feldgottesdienst. Außerdem wird es am Samstag zum ersten Mal seit dem Krönungsabend 2019 um die Zeit nach den Borgwardts gehen. „Ich bin froh, dass wir in diesem Jahr einen Königsvogelschuss haben werden“, sagt König Marco. Er selbst erinnere sich noch gut an den Moment, in dem er den Vogel von der Stange holte. „Ein unbeschreibliches Gefühl, das man nie vergisst.“