Schützenfest-Ersatzprogramm : Für den König wurde ein Traum wahr – trotz Corona

Das derzeitige Grevenbroicher Königspaar Marco und Andrea Borgwardt sitzen in geselliger Runde bei bestem Wetter. Foto: Dieter Staniek

Grevenbroich Auch wenn kein normales Schützenfest möglich war für König Marco Borgwardt und seine Königin Andrea, genossen die beiden viele emotionale Momente. So feierte das Grevenbroicher Paar am Sonntagnachmittag in ihrem Garten und genoss in geselliger Runde das traumhafte Wetter.