Brauchtum in Grevenbroich-Frimmersdorf : Königspaar Dirk und Ute Abels regiert wieder in Frimmersdorf

Königspaar Dirk und Ute Abels regiert wieder in Frimmersdorf

Frimmersdorf Bürgerverein Frimmersdorf feiert Schützen- Volks- und Heimatfest

Zufrieden mit dem Verlauf des Schützen-, Volks- und Heimatfestes, das der Bürgerverein Frimmersdorf ausrichtet, zeigt sich der Vereinsvorsitzende Werner Alderath. „Von Beginn an hatten wir eine tolle Stimmung. Der Bürgerball am Samstag im Festzelt war sehr gut besucht.“ Alderath freut sich, dass beim Fest auch die Schausteller der Kirmes dank des großen Andrangs an den Buden und auf den Fahrgeschäften auf ihre Kosten kamen.