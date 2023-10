Brauchtum in Grevenbroich Der neue Klompenkönig kommt auf der Harley ins Zelt

Die Kirmesgesellschaft Elsen-Fürth feiert im nächsten Jahr ihr 100-Jahr-Jubiläum. Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus: Am Montag wurde Karsten Braun proklamiert. Die Proklamation nahm Präsident Gregor Diekers vor, es ging alles ruckzuck. Am Dienstag folgt die feierliche Krönung. An der Seite von Karsten Braun: Steffi Floeck. Der künftige König gehört dem Zug „Alte Herrschaft“ an. Was auf den dunklen Polohemden der Schützen dieses Zuges auffiel, war die Zahl 1924.