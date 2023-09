Klompenkirmes 2023 in Elsen-Fürth Kirmesfreunde ziehen zum Fest-Auftakt wieder viele Großfackeln durch den Ort

„Wir geben jetzt nochmal vier Tage Vollgas“, versprechen die Royals in ihrem Grußwort zur Kirmes. Gute Gelegenheit, um aufs Pedal zu drücken, bietet die erste Zelt-Fete, die am Samstag um 20.30 Uhr auf dem Kirmesplatz im Schatten der St.-Stephanus-Kirche beginnt. Für Musik wird an diesem Abend die Band „Groovehouse“ sorgen. Die wird auch am Sonntag, 20 Uhr, zum Festball aufspielen. Als Showact wurde vom Königspaar die Kölner Band „Zack!“ eingeladen.