Elisabethkrankenhaus in Grevenbroich : Klinik verbessert Service für Patienten

Klinikmanagerin Daniela Becker (Mitte) mit Teamchefin Stefanie Gülden und Landrat Hans-Jürgen Petrauschke an der „Rezeption“ des neuen Patienten-Service-Centers. Foto: Wiljo Piel/wilp

Grevenbroich Dem Patienten es so einfach wie möglich zu machen – das ist die Idee, die hinter dem neuen Service-Center steht, das jetzt offiziell im Elisabethkrankenhaus an den Start ging. Was sich für die Grevenbroicher genau verbessert, erklärt Klinik-Managerin Daniela Becker.

Was im Asterix-Comic mit dem berühmten „Passierschein A 38“ persifliert wurde, ist selbst in hochmodernen Krankenhäusern noch bittere Realität: Patienten irren auf der Suche nach richtigen Ansprechpartnern durch die Gänge, werden mit Dokumenten von A über C nach B geschickt, was Zeit und vor allem Nerven kostet. Dass das auch anders geht, will nun das Elisabethkrankenhaus unter Beweis stellen: Als erster von drei Standorten des Rheinland-Klinikums wurde in Grevenbroich innerhalb von fünf Monaten ein Service-Center eingerichtet, in dem die unterschiedlichsten Dienstleistungen des Hauses zentral gebündelt wurden. „Patienten, Angehörige, Besucher oder Zuweiser sind dort immer richtig“, sagt Klinikmanagerin Daniela Becker, die Ideengeberin dieses Projekts.

Im Erdgeschoss, nahe des Haupteingangs, wurden auf einer Grundfläche von etwa 6500 Quadratmetern sämtliche ambulanten Angebote der Abteilungen Gynäkologie, Unfall-Chirurgie, Allgemein-Chirurgie sowie Wirbelsäulen-Chirurgie zentral angesiedelt. Bis zum Ende des Jahres soll das Angebot unter anderem um internistische ambulante Leistungen und Operationen (etwa Koloskopie) erweitert werden. Diese Bündelung soll den Patienten unmittelbar zugute kommen: „Sie finden hier immer einen Ansprechpartner – von der Terminvergabe und der ärztlichen Erstuntersuchung über die OP-Vorbereitung bis zur Kontrolle nach dem stationären Aufenthalt“, sagt Becker. Und auch in Sachen Aufenthaltsqualität kann das Center punkten: Eine Warte-Lounge mit Kaffeeautomat und separate Zimmer für ambulante OP-Patienten machen das Gesamtangebot komplett.

Info Station ED wurde für das Center umgebaut Wo? Das neue Patienten-Service-Center befindet sich im Erdgeschoss des Elisabethkrankenhauses und ist damit barrierefrei zu erreichen. Eingerichtet wurde es auf der ehemaligen Station ED, die innerhalb von fünf Monaten umgebaut wurde.

Wer? Sprechstundenzeiten und Ansprechpartner sind online zu finden.

Bislang wurden die ambulanten Patienten im Elisabethkrankenhaus an neun verschiedenen Kontaktpunkten behandelt. „Eine räumlich, personell und infrastrukturell aufwendige Situation, wie sie in den meisten Krankenhäusern heute oft noch Alltag ist“, schildert Becker die unbefriedigende Ausgangssituation. „Vor allem aus Sicht der Patienten wollten wir hier eine kompakte und verbesserte Behandlungs- und Servicesituation schaffen.“

Das sei nach Ansicht der Klinikmanagerin gelungen. Einerseits wurde die gesamte ambulante Patientenversorgung im neuen Service-Center gebündelt. Zum anderen werde der Patientenverkehr auf den Stationen, in den Ambulanzen und Sekretariaten reduziert und zugleich der Bereich der planbaren Termine vom Notfallgeschehen in der Zentralen Notaufnahme getrennt. „Die Wege sind nicht nur für unsere Patienten kurz und klar. Von der neuen räumlichen Struktur profitieren auch unsere Mitarbeiter, weil auch die fallbezogene, interdisziplinäre Kommunikation auf kurzem Wege möglich ist“, meint Becker. Das erleichtere auch künftig, Abläufe weiter zu verbessern oder Projekte beispielsweise bei der Digitalisierung umzusetzen. Denn notwendige Prozesse müssten nicht mehr mit vielen verschiedenen Stellen und zahlreichen Beteiligten, „sondern nur noch an diesem zentralen Punkt gemeinsam geklärt und abgesprochen werden“.

Gleich am Eingang des Centers zeigen das Service-Team um Stefanie Gülden sowie alle behandelnden Ärzte der verschiedenen Kliniken ihr „Gesicht“: Patienten finden neben der „Rezeption“ eine Bildergalerie der Mitarbeiter, die im Service-Center die laufenden Behandlungen betreuen – „das schafft Identifikation und erleichtert die Orientierung bei verschiedenen Ansprechpartnern“, betont Daniela Becker. Dass dieses neue Angebot innerhalb recht kurzer Zeit an den Start gehen konnte, sei der gemeinsamen Anstrengung von Pflege, ärztlichem Dienst, Technik, IT und Verwaltung zu verdanken. Die Umbaukosten seien durchaus überschaubar: etwa 100.000 Euro, ohne die vom Klinik-Team erbrachte Eigenleistung.

Obwohl schon seit Juli am Start, wurde das Patienten-Service-Center am Mittwoch offiziell eröffnet. „Hier ist etwas im Umbruch“, stellte Landrat Hans-Jürgen Petrauschke bei dieser Gelegenheit fest. Die neue Einrichtung trage dazu bei, dass sich Patienten des Elisabethkrankenhauses wohler fühlen könnten. Laufe das Angebot wie geplant, könne es auch an den Standorten des Rheinland-Klinikums in Neuss und Dormagen „aufgerollt“ werden.