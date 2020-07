Spiritueller Zwischenruf : Klimakrise gefährlicher als Corona

Langwaden Die Klimakrise darf trotz Corona nicht unterschätzt werden, mahnt Pater Bruno Robeck, Prior des Langwadener Zisterzienser-Klosters. Der Mensch müsse endlich den Herrschaftsanspruch ablegen.

Was haben Klimakrise und Coronakrise gemeinsam? Beide sind lebensgefährlich. Der große Unterschied ist jedoch, dass die Klimakrise unser gesamtes Ökosystem zerstört, während sich die Coronakrise auf die Spezies Mensch konzentriert. Das Coronavirus wird von vielen gefährlicher empfunden als der Klimawandel. Vor diesem Hintergrund ist die weltweit vernetzte Fridays-for-future-Bewegung mehr als notwendig. Mit ihrer einhundertundersten Demonstration beweist sie ihren langen Atem, den sie auch dringend braucht; denn es wäre naiv zu glauben, dass die grundlegenden Klimaprobleme in den vergangenen zwei Jahren hätten gelöst werden können. Dieser weltweiten Bewegung verdanken wir den Wandel in unserem Klimabewusstsein bis hinein in höchste Regierungs- und Wirtschaftskreise. Dies sollte niemand unterschätzen. Seit fast einem Jahr gibt es auch die „christians4future – die Christen für die Zukunft“. Auch wir im Kloster sind sensibilisiert und achten zum Beispiel bei der Energiegewinnung auf klimaneutrale Methoden.