Blockade der Kohlebahn am Kraftwerk Neurath Gefängnisstrafe gegen Klimaaktivistin kommt auf den Prüfstand

Am Landgericht Mönchengladbach wird Ende Oktober der Prozess gegen eine Klimaaktivistin neu aufgerollt. Die „diverse Person“ aus Oldenburg war im April am Amtsgericht Grevenbroich in einem turbulenten Prozess zu neun Monaten Haft ohne Bewährung verurteilt worden. Gegen die Entscheidung hatte die 25-Jährige Berufung eingelegt. Jetzt muss sich das Landgericht Mönchengladbach mit dem Fall befassen.