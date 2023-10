Prozess am Amtsgericht Grevenbroich Klimaaktivistin sieht sich „nicht im Sinne des Strafgesetzbuches“ schuldig

Grevenbroich · Auch beim zweiten Verhandlungstag am Amtsgericht Grevenbroich in einem Verfahren gegen eine 37-jährige Frau aus Kiel gab es Solidaritätsbekundungen und Plakate vor dem Amtsgericht. Die 37-Jährige ist angeklagt, im Rahmen einer Protestaktion von Klimaaktivisten an der Blockade der Nord-Süd-Kohlebahn beteiligt gewesen zu sein. Wie der Prozesstag im Gericht verlief.

10.10.2023, 15:55 Uhr

Auch beim zweiten Prozesstag gab es Pakate und Solidaritätsbekundungen vor dem Amtsgericht. Foto: Dieter Staniek

Von Kurt Lehmkuhl