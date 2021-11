An Gleise gekettet : Klima-Aktivisten blockieren Kohlezufuhr zum Kraftwerk in Neurath

Grevenbroich Rund 40 Klima-Aktivisten haben am Freitagmorgen die Kohlezufuhr zum Braunkohle-Kraftwerk Neurath in Nordrhein-Westfalen blockiert.

Neun Aktivisten ketteten sich an zwei Stellen an den Gleisen der Kohlebahn fest, wie die Aktionsgruppe „Block Neurath“ mitteilte. Sie hätten sich an Betonfässer und an Zementblöcke fixiert, die unter die Schienen gegossen sind.