Rotary Club Grevenbroich Klezmer-Ensemble spielt für das Elah-Center in Israel

„Crazy Freilach“, die mittlerweile auch in Israel auf Tournee gehen, haben sich im Rahmen Ihrer Ausbildung an der Leverkusener Musikschule gefunden, an der in den 90er Jahren die Klezmer-Musik mit Unterstützung des Altmeisters Giora Feidman als Lehrfach eingerichtet wurde. Sie entwickelte sich aus vielfältigen weltlichen und geistlichen Einflüssen überwiegend in der heutigen West-Ukraine, Ost-Polen und Weißrussland und ist von einem klarinettenbetonten Klang bestimmt.