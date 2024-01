Umweltzentrum in Grevenbroich Kleinfisch-Boom in den Riesen-Aquarien am Schneckenhaus

Grevenbroich · Auch in den Wintermonaten ist am Umweltzentrum einiges los. Die vor einem Jahr in Betrieb genommenen Aquarien werden gut angenommen. Welche Rolle der Bundesfreiwilligendienst am Schneckenhaus spielt und welche Veranstaltungen für 2024 geplant sind.

16.01.2024 , 04:50 Uhr

Ralf Dietrich an einem der drei Aquarien des Gewässer-Lehrpfads. Links im Bild sind Friedfische zu erkennen. Foto: Kandzorra, Christian

Von Christian Kandzorra