An der Bahnstraße in Grevenbroich : Klein-Baustellen blockieren seit Wochen den Gehweg

An der Bahnstraße in Grevenbroich

Grevenbroich Die neuen Straßenlaternen an der Bahnstraße sind in Betrieb. Doch die für den Anschluss geschaffenen Baustellen sind immer noch nicht beseitigt. Darauf macht jetzt Gastwirt Frank Brocker aufmerksam.

Wie lange dieser Zustand noch anhält? Diese Frage hat unsere Redaktion am Freitag bei der NEW in Mönchengladbach gestellt. Der Versorger will sich kümmern.