Wirtschaftsförderung plant neue Sommer-Aktion Warum in der Fußgängerzone bald Klaviere stehen

Im Sommer soll es an der einen oder anderen Stelle der City musikalisch zugehen. Die Gesellschaft für Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing (GfWS) will Klaviere in der Fußgängerzone positionieren, auf denen jeder nach Herzenslust klimpern kann. „Grevenbroich spielt“ ist der Arbeitstitel dieser Aktion, der es zurzeit allerdings noch am Wesentlichen fehlt: Es werden noch Tasteninstrumente gesucht, die sich für den Open-Air-Einsatz eignen.