Musik-Aktion in der Fußgängerzone Die erste Klavier-Spende für den Sommer-Spaß ist schon da

Vorbild für das Projekt, das im Juni starten soll, ist die Stadt Dortmund. In der Innenstadt der Ruhr-Metropole läuft bereits seit mehreren Jahren erfolgreich das Projekt „Spiel mich“, in dessen Rahmen mehr als ein Dutzend Klaviere aufgestellt werden, an die sich jeder setzen und etwas spielen kann. „Vielleicht kommt eine ähnliche Aktion ja auch in Grevenbroich gut an“, sagt Alexander Middendorf. Gesucht werden noch freie Räume – etwa in leer stehenden Geschäften –, aus denen die Klaviere morgens herausgeholt und abends wieder reingeschoben werden. Damit das leichter fällt, soll jedes Instrument mit Industrierollen versehen werden.