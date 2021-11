Klausur zum Haushalt 2022 : SPD will einen eigenen Stadtbus

Grevenbroich Grevenbroich soll künftig einen eigenen Stadtbus bekommen. Dafür will sich die SPD im kommenden Jahr stark machen. Vor allem die Verbindung zur Innenstadt und zwischen den Ortsteilen soll damit verbessert werden.

„Wir halten es für notwendig, dass alle Gesellschaften im Konzern der Stadt an dem Erreichen des Sanierungsziels mitwirken“, sagt Fraktionsgeschäftsführer Philipp Bolz. Aus diesem Grund will die SPD die Mittelabführung der Stadtentwicklungsgesellschaft und des Eigenbetriebs um 350.000 Euro erhöhen. Mit dieser erhöhten Mittelabführung will die SPD „in das soziale Miteinander“ und „das solidarische Netzwerk“ in der Stadt investieren. Insgesamt 50.000 Euro sollen in den Aufbau einer Jugendberufsagentur und für mehr Medien in der Bücherei investiert werden. „Die soziale Quartiersentwicklung wollen wir ebenfalls stärken. Daher setzen wir uns für die Einrichtung von Lotsenpunkten in den Stadtteilen ein“, sagt Gunter Schillings, Vorsitzender des Sozialausschusses. „Wir wollen so Treffpunkte für Senioren mit einem attraktiven Angebot schaffen.“