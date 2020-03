Kinderbetreuung in Grevenbroich in der Corona-Krise : Kita-Beiträge - Krützen fordert NRW-Erlass für Erstattung

Kinderbetreuung in Grevenbroich in der Corona-Krise

Grevenbroich Kinder werden derzeit nicht in Kitas oder Schulen betreut. Bürgermeister Klaus Krützen will deshalb die Eltern-Beiträge zurückerstatten.

Lediglich 35 Kinder von unentbehrlichen „Schlüsselpersonen“ werden in Kindergärten und bei Tagespflegeeltern betreut. Für die übrigen Familien, die wegen des Betretungsverbotes ihre Kinder zu Hause betreuen, stellt sich die Frage, ob sie die gezahlten Elternbeiträge für Kita, Tagespflege oder Offene Ganztagsgrundschule zurück erhalten. „Ich gehe davon aus, dass diese Beiträge erstattet werden“, erklärt Bürgermeister Klaus Krützen. „Aber dafür benötigen wir die Unterstützung des Landes. Ich kann sehr gut verstehen, dass viele Eltern wissen möchten, ob sie ihre Gebühren zurück bekommen. Zumal viele derzeit in wirtschaftliche Probleme geraten.“

Eine Erstattung beziehungsweise ein Aussetzen der Erhebung sei auch sein Ziel, sagt Krützen. Das Problem: Eine Rückerstattung wäre eine freiwillige Leistung, die der Kommune in ihrer Finanzlage nicht erlaubt ist. Die Erstattung müsse „in dieser besonderen Situation von allen Beteiligten, sei es das Land oder die kommunale Finanzaufsicht, ermöglicht werden“, sagt Krützen. Grevenbroich benötige wie andere Kommunen, „die sich in der Haushaltssicherung, im Sanierungsplan oder Stärkungspakt befinden“, einen Erlass des Landes. „Für mich ist es keine Frage des Wollens, sondern des Dürfens“, sagt Krützen. Die Stadt stehe zum Thema mit den anderen Kreiskommunen in Kontakt. „Die aktuelle Krise trifft die gesamte Bevölkerung. Deshalb müssen Ausgleichsregelungen, Rettungspakete und so weiter fair organisiert werden. Deshalb muss es auch für Familien konkrete Unterstützung geben.“