Kultur in Grevenbroich Auch im nächsten Jahr wieder Klassik-Konzert im Kloster

Die Reihe startet am 18. Februar mit der Saxofonistin Mari Ángeles del Valle und der Pianistin Ani Ter-Martirosyan. Auf dem Programm stehen Werke von Johannes Brahms und Manuel de Falla. Am 10. März ist der Berliner Pianist Victor Niocara zu Gast im Kloster. Die Konzertbesucher können sich auf einen Nachmittag mit Musik von Busoni, Bach und Liszt freuen. Nach einer Sommerpause wird die Klassik-Reihe am 13. Oktober mit dem Pianist Robert Aust fortgesetzt. Gespielt werden Werke von Chopin, Ponce und Ravel.