Kolumne Frei Schnauze : Klare Strukturen schaffen Sicherheit

Grevenbroich Hunde brauchen klare Regeln, die ohne Ausnahme berücksichtigt werden soll. Sonst kann es mit der Erziehung eines Vierbeiners schief gehen, sagt der Grevenbroicher Hunde-Profi Mark Karlstedt. Er gibt einige Tipps.

Hierbei helfen klare Regeln, die ohne Ausnahmen beibehalten werden sollten. Warum? Naja, an dieser Stelle gibt es eine klare Sprachbarriere. Der Hund versteht unsere Lautsprache nicht, wir verstehen nicht immer die Hundesprache. Der Mensch mag lieber über alles diskutieren, der Hund liebt es, im Hier und Jetzt zu handeln. Klare Strukturen schaffen mehr Sicherheit, als viele vermuten. Was im Umkehrschluss heißt: Wenn Sie sich die Mühe nicht machen, bedeutet das große Unsicherheiten für Ihren Schützling, da er nicht genau weiß, an welche Regel er sich halten soll. Einige Trainer sprechen hier von sozialer Verwahrlosung.

Wir haben einen aktuellen Fall, der zeigt, wie extrem sich fehlende Strukturen bei einigen Hunderassen auswirken können. In unserem Beispiel geht es um einen belgischen Schäferhund, der mit neun Monaten absolut unberechenbar, kaum an der Leine händelbar ist und seine Familie vor alles und jedem beschützen möchte. Genau das passiert, wenn rassespezifische Dinge nicht berücksichtigt werden, keine klaren Grenzen gesetzt werden und starke Strukturen und Rituale nicht aufgebaut werden.

Schnelle reaktive Hunde müssen die Langsamkeit und Ruhe lernen, währen introvertierte Hunde lernen sollten, mehr aus sich rauszukommen, damit es kein Angsthund wird. In unserem Beispiel, fehlte die Idee eines Grundkonzeptes, Bewegung, Disziplin und Zuneigung an den richtigen Stellen. Sie finden Zuneigung hört sich einfach an? Leider ist es nicht immer so einfach. Ein Beispiel: Unser Belgier reagiert auf fremde Personen sehr aggressiv, der Halter versucht ihn liebevoll zu beruhigen. Leider fühlt der Schäferhund sich dadurch nicht beruhigt, sondern in seinem Verhalten absolut bestätigt. Das kann sich in wenigen Monaten zu einem sehr schwierigen, bis hin zu einem gefährlichen Vierbeiner entwickeln.