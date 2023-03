Grefi-Kinocenter in Grevenbroich Klare Ansage vom Kino-Chef vor der „Creed 3“-Aufführung

In mehreren deutschen Kinos ist es in den vergangenen Tagen zu Ausschreitungen gekommen, während dort „Creed 3“ lief, der neunte Film der Saga um den Boxer „Rocky“. Gäste kletterten über die Sitze, warfen mit Snacks durch den Saal, es kam zu tumultartigen Szenen – die Polizei musste einschreiten. In Grevenbroich blieb es verhältnismäßig ruhig, was vielleicht auch am Handeln des Kinobetreibers lag.