Die letzten Adventskalender wurden verkauft Benefiz-Aktion des Lions Clubs wird von Kindertagesstätten unterstützt

Dass die letzten Kalender offiziell in der Orkener Kita an die Familien Büttner und Wiest übergeben wurden, hat einen Grund: Alle 16 städtischen Tagesstätten und vier weitere Einrichtungen freier Träger haben sich an der Aktion beteiligt und insgesamt 600 Kalender an die Frau oder den Mann gebracht. Erst vor wenigen Jahren hatte sich der Lions Club erstmals an die Kindergärten gewandt und dort um Unterstützung gebeten. Der Hintergrund: „Lange Zeit haben wir die Adventskalender nur in der Stadtmitte und in Wevelinghoven verkauft. Durch die Zusammenarbeit mit den Kitas konnten wir unseren Aktionsradius in andere Stadtteile ausweiten“, sagt Jürgen Hildebrandt.