Kinderbetreuung in Grevenbroich Kitas brauchen dringend mehr Personal

Grevenbroich · Die Mitarbeiter in den Kindertagesstätten arbeiten am Limit. Es fehlt an Personal, rund zehn Vollzeitstellen müssen besetzt werden. Doch Fachkräfte sind nicht in Sicht. Jugenddezernent Florian Herpel richtet einen Appell an das Land.

13.03.2023, 12:52 Uhr

Auch in der Stadt Grevenbroich mangelt es am Kita-Personal. Die Verwaltung richtet einen Appell an das Land. Foto: dpa/Arne Dedert

Von Wiljo Piel

Die Personalsituation in den 16 städtischen Kindertagesstätten ist prekär. Aktuell fehlen zehn vollzeitverrechnete Stellen, die dringend besetzt werden müssen. Doch das ist schwierig, denn der Fachkräftemarkt ist wie leer gefegt. „Unser Personal arbeitet daher ständig am Anschlag. Fällt jemand wegen Krankheit aus, müssen Gruppen geschlossen und Eltern gebeten werden, ihre Kinder nicht in die Kita zu bringen“, beschreibt Jugenddezernent Florian Herpel die unerfreulichen Auswirkungen. Ein Silberstreif am Horizont sei nicht zu erkennen.