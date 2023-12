Provisorien für Kindergarten in Grevenbroich-Kapellen Kita „St. Clemens I“ soll komplett in Container in Kapellen ziehen

Abschied nehmen hieß es jetzt für rund 50 Kinder und für Erzieherinnen in Kapellen: Die Kindertagesstätte „St. Clemens I“ hat vor Weihnachten die Türen an der Kurze Straße geschlossen – für immer. Wegen Mängeln am Dach soll das Gebäude abgerissen werden. Für die Jungen und Mädchen sowie das Kita-Team bricht nun eine Zeit der Provisorien an. Zunächst soll die Kita ab Montag, 8. Januar, für etwa sechs bis acht Wochen in Räumen des Pfarrheims in Neukirchen eine vorübergehende Bleibe finden.