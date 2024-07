Kindertagesstätte in Grevenbroich Grünfläche statt Beton – die „Rappelkiste“ erhält Geld für Umgestaltung

Die „Rappelkiste“ in Gustorf hat als Familienzentrum verschiedene Angebote in den Bereichen Bildung, Kultur und Bewegung. Das Zentrum ist vor wenigen Jahren in die Räume der ehemaligen Sparkassenfiliale gezogen. Um eine Verweil- und Spielmöglichkeit außerhalb zu schaffen, soll der aktuell betonierte Garagenhof in eine grüne Spiel- und Parkanlage verwandelt werden. Durch die Umgestaltung soll sowohl für Kinder als auch für Erwachsene ein zusätzlicher Spiel- und Begegnungsraum geschaffen werden.