Personalnot in der Elsener Kindertagesstätte Kita „Blumenwiese“ muss drei Gruppen schließen

Erst vor wenigen Tagen hatte die Stadt per Elternbrief über die angespannte Betreuungssituation in den Kitas informiert. Aufgrund von Stellenvakanzen, Langzeiterkrankungen und Beschäftigungsverboten komme es zu personellen Ausfällen in verschiedenen Einrichtungen. „Trägerübergreifend und landesweit ist das das Ergebnis des seit vielen Jahren zu beklagenden Fachkräftemangels in sozialpädagogischen Berufsfeldern“, sagt Jugenddezernent Florian Herpel. Um die Aufsichtspflicht in den Kitas aufrecht zu erhalten, dürfen nach der Personalverordnung des Landes ausschließlich Fachkräfte eingesetzt werden. „Würde das Land diese Personalverordnung öffnen, müsste die Stadt nicht mehr den Mangel verwalten“, sagt Herpel. „Dann könnten wir auf ein größeres Potenzial von Ergänzungskräften zurückgreifen.“