Kindertagesstätten in Grevenbroich Bau der Kita-Erweiterung in Gustorf verzögert sich weiter

Eigentlich greift die Stadt auf Raummodule für neue Kita-Gruppen zurück, um rasche Lösungen zu schaffen. Zuletzt wurden 2022 an der Kita „Pusteblume“ in Kapellen Raummodule für ebenfalls zwei Gruppen mit insgesamt 45 Plätzen aufgestellt. Für die Erweiterungen in Kapellen und Gustorf hat die Stadt zusammen rund 1,5 Millionen Euro an Kosten veranschlagt. Als nächstes sollen drei neue Kitas mit insgesamt 320 Plätzen erichtet werden: in der Coens-Galerie, an der Montanusstraße und an der Wupperstraße in Neuenhausen.