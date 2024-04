Eltern können ihre Kinder vormerken lassen Kita an der Merkatorstraße wird am 1. August eröffnet

Der Neubau mit einer Nutzfläche von rund 1400 Quadratmetern ist Teil des Tagesstätten-Bauprogramms der Stadt. Zwei weitere Kitas befinden sich derzeit im Bau – die eine in der Coens-Galerie, die andere an der Wupperstraße in Neuenhausen. Letztere soll ebenfalls in diesem Jahr eröffnen. Insgesamt werden mit den drei Einrichtungen rund 320 zusätzliche Betreuungsplätze geschaffen.