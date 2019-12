Lesekompetenz in Grevenbroich : Kirstin Weissgerber will neue Nutzer für die Stadtbücherei begeistern

Grevenbroich Die extrem schlank aufgestellte Stadtbücherei hat eine neue Chefin.

In einer idealen Bibliothekswelt gibt es einen Euro pro Einwohner pro Jahr, um neue Medien anzuschaffen. Grevenbroich spendiert seiner Stadtbücherei nicht einmal die Hälfte davon, der jährliche Medienetat liegt bei 24.000 Euro, wovon 7500 Euro als Gebühr an den Onleihe-Verbund abzugeben sind. Eine Aufstockung auf 30.000 Euro gilt als waghalsiger politischer Plan.

Auf drei Vollzeitstellen arbeiten vier bezahlte Mitarbeiter. Kaum eine andere Stadtbücherei ist anerkanntermaßen so effizient, aufgestellt wie die in Grevenbroich. Und ab März 2020 kommen Sonntagsöffnungszeiten, einmal pro Monat, hinzu, großzügig angeregt von CDU und FDP und zunächst als sechsmonatiger Versuch. Vor diesem Hintergrund präsentierte die Stadt am Donnerstag die neue Chefin des Wissensspeichers auf der Stadzparkinsel. Kirstin Weissgerber wirkte gut gelaunt, hat jede Menge Pläne, wie Kinder, Jugendliche und junge Familien für die Stadtbibliothek zu begeistern sind und freut sich auf die neue Aufgabe. Dazu passt der Titel einer uralten Schnurre von Johannes Mario Simmel: „Mich wundert, dass ich so fröhlich bin“.