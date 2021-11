Engagement in Elsen-Fürth : Kirmesgesellschaft wird Träger der freien Jugendhilfe

Elsen Die Kirmesgesellschaft Elsen-Fürth engageiert sich seit vielen Jahren für Kinder und Jugendliche – mit unterschiedlichen Angeboten und das ganze Jahr über. Der Vorstand hatte deshalb einen Antrag auf die Anerkennung gestellt. Was das für den Verein bedeutet.

Präsident Peter Reibel und Jugendbeauftragter Dirk Bennert hatten der Verwaltung Mitte Oktober in dem Antrag geschrieben, dass die Kirmesgesellschaft das Ziel verfolge, „den künftigen Verantwortungsträgern unserer Gesellschaft zu zeigen, was es heißt, sich in Gemeinschaft zu üben, auf andere Acht zu geben und in einer offenen und demokratischen Heimat zu leben“. Der Gesellschaft sei es ein besonderes Anliegen, jungen Menschen aus sozial schwachen Familien ein Mitwirken und damit gesellschaftliche Teilhabe zu ermöglichen. Eine Anerkennung bezeichneten Reibel und Bennert in dem Schreiben als „Meilenstein“.