Brauchtum in Grevenbroich Kirmesfreunde stellen Programm für das 100-Jahr-Jubiläum vor

Die erste Großveranstaltung steht am 25. Mai auf dem Programm: Dann wird die Kirmesgesellschaft einmal mehr zu ihrem großen Kinderfest auf den Kirmesplatz einladen. Wie in den vergangenen Jahren dürfen die kleinen und großen Besucher wieder mit vielen Attraktionen rechnen, die kostenlos genutzt werden können. Am Abend geht’s weiter mit dem Klompenbiwak, bei dem die Band „Zack“ für Stimmung sorgen wird.