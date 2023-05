Schützenfest in Grevenbroich Kirmesgesellschaft Münchrath feiert Hahnenkönig Hilgers

In Münchrath wird nicht geschossen, da wird geköpft. Wer König werden will, muss einem toten Hahn den Kopf abschlagen, wer Jungkönig werden will, muss einen kleinen Stoffhahn köpfen. Stephan Hilgers‘ Vater war bereits Hahnenkönig, und der Filius ist der Nachfolger von Hahenkönig Christian I. Jansen, der am Freitag auf dem Krönungsball die Insignien der Macht abgeben musste. Für ihn und seine Königin war damit pandemiebedingt eine Regentschaft, die pandemiebedingt über 1000 Tage gedauert hat, beendet. Der König zog jetzt eine zufriedene Zwischenbilanz: „Es war bislang alles top. Dass das Zelt am Samstag nicht so gut besucht ist, ist normal.“ Bis 4.30 Uhr sei in der Residenz Am Reiherbusch 72 weitergefeiert worden. Der König hat auf seinem Grundstück gleich zwei Zelte aufgebaut. Direkte Nachbarn sind die Eltern des Königs, Karin und Robert Hilgers. Sie waren bereits zweimal das Hahnenkönigspaar gewesen, nämlich 1988/89 und 2013/14. König Stephan Hilgers macht auch in der Fahnenkompanie in Hülchrath. Ingo Kienholtz, Zugkamerad, Freund und Arbeitgeber des Königs, war am Freitag in die Rolle des DJs geschlüpft. Zwei Jubilare wurden jetzt geehrt: Heinz Kuchen ist seit 70 Jahren dabei, Josef Durst sein 60 Jahren. Das Fest endet heute nach dem Junghahnenköppen und dem Hahnenköppen, die ab 17.30 Uhr stattfinden werden. Um 11 Uhr beginnt der Frühschoppen, ab 13 Uhr wird Schwein am Spieß serviert und um 14.30 kommen die Kinder auf ihre Kosten.