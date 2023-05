Debatte um Stadtentwicklung in Grevenbroich Die Kirmes soll am Flutgraben genug Platz haben

Wenn es nach Rat und Verwaltung geht, wird das Flutgrabenquartier im Stadtzentrum in den kommenden zehn Jahren deutlich umgestaltet. Eine der wohl einschneidendsten Änderungen: Der Platz für Kirmes und Zelt der Grevenbroicher Bürgerschützen könnte zugunsten neuen Wohnraums verlegt werden – von der Graf-Kessel-Straße auf das ehemalige Bauhof-Areal am Flutgraben und umliegende Bereiche. Mit dem Konzept haben sich nun auch die Mitglieder des Planungsausschusses befasst. Peter Cremerius (FDP), der selbst zwölf Jahre Präsident der Schützen war, wollte wissen, ob am Flutgraben auch genug Platz für größere Fahrgeschäfte wäre.