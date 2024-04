Brauchtum in Grevenbroich Münchrather starten am Freitag in ihre Jubiläums-Kirmes

Im Mittelpunkt der Jubiläumskirmes steht das Hahnenkönigspaar Helmut und Silvia Bartusch, das am Freitagabend um 20 Uhr gekrönt wird. Der Regent wurde 1958 in Münchrath geboren, arbeitete 30 Jahre für die Stadt Neuss, bevor er in den Ruhestand ging. Bartusch gehört dem Verein seit 50 Jahren an, ist Hauptmann im Hubertuszug, der sein „Vierzigjähriges“ feiern kann. Mit seiner Frau Anna, die 1961 in Holzheim geboren wurde, lebt der König seit 44 Jahren in Münchrath. Ihr Sohn Norbert ist ebenfalls Mitglied im Hubertuszug, ebenso dessen Sohn Christopher.