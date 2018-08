Grevenbroich: Kirmes in Langwaden

In Langwaden wird gefeiert

Langwaden Wenn die Straßen in Langwaden von grün-weißen Fahnen und Wimpeln gesäumt sind, kann das nur eines bedeuten: Die Kirmesgesellschaft „Einigkeit“ feiert ihr Fest. Im Mittelpunkt dieser Tage steht zweifelsohne das Hahnenkönigspaar Horst und Petra Hasenbein - jedoch nur bis Dienstagabend, wenn sie von den neuen Regenten Markus und Christiane Schnitzler abgelöst werden.

Doch zunächst wurde die Kirmes am Samstagmittag durch das traditionelle Böllerschießen eröffnet. Danach stand der Nachwuchs bei der Kinderbelustigung im Fokus. Am Abend fand bei bestem Sommerwetter der erste Umzug durch das Klosterdorf statt, bevor Klangstadt im Zelt zum Tanz aufspielte.

Nach einer feierlichen Messe im Kloster trafen sich die Mitglieder im Festzelt zum Frühschoppen. Dabei wurden treuen Mitgliedern Ehrennadeln angesteckt und Urkunden überreicht: 50 Jahre dabei sind Karl Heinz Much und Bernd Baudenbacher. 40-jährige Mitgliedschaft feiern Jürgen Kleinschmidt, Peter Mansfeld, Werner und Frank Brüggen sowie Josef Conrads. Ihr Silberjubiläum begehen in diesem Jahr Mike Wissdorf und Sven Göbel. Zusätzlich Grund zum Feiern hat der seit 40 Jahren bestehende Jägerzug „Diana“. Am Nachmittag fand ein weiterer Umzug statt, dieses Mal aber mit der Parade zu Ehren von Horst und Petra Hasenbein, bevor die „Dyckerländer“ und DJ Norbert für den musikalischen Rahmen der Krönung des Junghahnenkönigs Marius Schmitz sorgten.