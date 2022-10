Heimatfest in Elsen-Fürth : Kirmes feiern im goldenen Oktober

Bei sonnigem Herbstwetter genoss das Königspaar Christian und Melanie Abels am Montag den festlichen Umzug durch Elsen. Foto: Georg Salzburg (salz)

Elsen-Fürth In Elsen-Fürth wurde ein von der Sonne verwöhntes Heimatfest gefeiert. Im Mittelpunkt des Geschehens stand das Königspaar Christian und Melanie Abels. Deren Nachfolger stehen bereits fest.

(barni) Am Anfang hatten die Marschierer noch Angst vor Regenfällen während der Umzüge. Aber diese Sorge sollte sich bald als unbegründet erweisen. So konnte die Kirmesgesellschaft Elsen-Fürth ein unbeschwertes, von der Sonne verwöhntes Heimatfest feiern. Christian und Melanie Abels erwiesen sich als ein beliebtes Königspaar, das sich im Festzelt über lang anhaltenden Beifall freuen konnte. Und mit Sascha und Tamara Wilden konnten würdige Nachfolger gefunden werden.

„Das ist eine absolute Traumkirmes“, sagte Majestät Christian Abels. Seine Königin präsentierte sich in einem prachtvollen blauen Kleid mit opulenten Stickereien, während die vier Hofdamen sich für lachsfarbene Kleider entschieden hatten. Der Klompenzug am Montagmittag war beeindruckend mit den zahlreichen Uniformen, den vielen bunten Klompen, den Fahnenträgern und -schwenkern.

Eine Königskutsche gab es nicht, zumindest keine im herkömmlichen Sinne. Wenn Pferde mit eingebunden werden, gelten strenge Auflagen: So muss etwa ein Tierarzt mit dabei sein. Die Kirmesgesellschaft war auf eine tolle Idee gekommen: Als Kutschenersatz diente ein gut 50 Jahre altes Käfer Cabrio, das samt Chauffeur ausgeliehen wurde. Selbstverständlich konnte man bei offenem Verdeck fahren. Das Marschieren in Klompen dürfte für manchen Teilnehmer zur Qual geworden sein. Ein Mitglied der Kirmesgesellschaft entschied sich, das hölzerne Schuhwerk in die Hände zu nehmen und auf Socken ins Zelt einzumarschieren.

„Gänsehaut pur“: So beschrieb König Christian Abels seine Regentschaft. Sein Nachfolger Sascha Wilden (36) und dessen Frau Tamara (32), die am Montag vorgestellt wurden, hatten bereits vor acht Wochen Gänsehautmomente erleben können, bei der Geburt ihrer Tochter Tijana. Sohn Maximilian ist bereits sieben Jahre alt. Der Kronprinz betreibt einen mobilen Reifenservice, seine Frau ist Angestellte bei der Stadt Kaarst.

Das Programm war erweitert worden, um den Besuchern noch mehr bieten zu können. So hatte es am Samstag zum ersten Mal einen Bürgerfrühschoppen mit Platzkonzert gegeben. Zur Eröffnung des Kirmesplatzes wurden Kindern erstmals Freifahrten angeboten. Am Sonntag waren die Frühparade neu im Programm, ebenso das Kindermitmachkonzert.