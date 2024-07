Brauchtum in Grevenbroich Langwadener Kirmesfreunde feiern mit ihrem Königspaar Georg und Ursula Winkler

Erstmals in diesem Jahr wird sich der Ablauf des Fest-Samstags ändern. Schon um 16.30 Uhr tritt das Regiment an – zum Umzug, zur Kranzniederlegung am Kolumbarium, zum Gottesdienst im Kloster und zur Gefallenenehrung am Dorfkreuz. Nach so viel Programm wird Party gemacht: Im Zelt sorgt die Band „Saturn New Sound“ ab 20 Uhr für Stimmung. Der Eintritt ist frei, wie auch an allen anderen Tagen.