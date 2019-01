St. Joseph in Grevenbroich: Kirche mit einem Hauch von Bauhaus

St. Joseph in Grevenbroich

Südstadt Gegründet vor 100 Jahren, gilt das Bauhaus als Geburtsstätte der modernen Architektur. Auch in Grevenbroich gibt es Spuren dieses Stils.

1959, vor 60 Jahren, wurde St. Joseph seiner Bestimmung übergeben. Geplant wurde die Kirche von Gottfried Böhm, der sich in den 50er und 60ern an den Bauhaus-Maximen orientierte – mit klaren kubischen Bauten, mit viel Glas. „In diesem Stil schuf er innerhalb von 15 Jahren mehr als 40 Kirchen – etwa in Köln, Düsseldorf, Velbert und Grevenbroich“, meldete jetzt der Deutschlandfunk.