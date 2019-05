„KultUhrZeit“ in St. Peter und Paul : Kirche macht wieder bei den Feierabendmärkten mit

Grevenbroich Unter

dem Titel „KultUhrZeit“ wird sich die Pfarre St. und Peter und Paul wieder an den Feierabendmärkten in Grevenbroich beteiligen. Kaplan Florian Ganslmeier und Kirchenmusiker Sven Morche haben soeben das Programm fertiggestellt, das auf viel Abwechslung setzt. Immer um 21 Uhr, wenn die Läden der Foodtrucks hochgeklappt werden, geht’s im Gotteshaus weiter.

Der Kaplan und der Musiker haben soeben das Programm für die nächsten Monate festgelegt. Den Auftakt der Reihe bestreiten „Scottish Sounds“ am Mittwoch, 29. Mai – mit der Musik der Grevenbroicher Dudelsack-Formation wird ein Hauch von Schottland über dem Marktplatz wehen. Heitere und besinnliche Lieder wird der Pulheimer Männerchor am 10. Juli anstimmen, bevor die Eckumer Hobbymusikanten am 21. August mit Blasmusik in der Kirche auftreten.