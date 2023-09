Neues Angebot in Grevenbroich Kino und Kultus kooperieren: Filme und Live-Musik im Grefi

Kinoabende mit Live-Musik. Das ist das Ziel einer neuen Veranstaltungsreihe, die das Café Kultus gemeinsam mit dem Grefi-Center in Grevenbroich etablieren möchte. Jugendtreff und Filmtheater haben jetzt eine Kooperation vereinbart, die am 27. Oktober startet und sich nicht nur an ein junges Publikum richtet.