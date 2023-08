Brauchtum in Grevenbroich Kinderumzug und Schützenbiwak in Kapellen

Treffpunkt für den Kinderumzug ist um 14.15 Uhr der Schützenbaum an der St.-Clemens-Straße. Von dort aus geht es gegen 15 Uhr zum alten Schulhof an der Schubertstraße. „Alle Kinder sind zum Mitmachen eingeladen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich“, sagt BSV-Sprecher Mirko Metz. Für die musikalische Begleitung sorgen die „Band of the Grenadier Guards“ und das Tambourkorps „Frisch Auf“ Kapellen. „Wir sind bestens vorbereitet. Unter anderem gibt es eine Hüpfburg, und auch das Spielmobil der Stadt Grevenbroich wird ebenfalls vor Ort sein“, sagt Hauptorganisator Daniel Becker.