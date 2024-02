Karneval 2024 in Grevenbroich Jecke Pänz ziehen bunt kostümiert durch die Innenstadt

Grevenbroich · Der Straßenkarneval hat bunt in Grevenbroich begonnen: Mehrere Hundert Kinder zogen am Donnerstag in originellen Kostümen durch die Innenstadt.

08.02.2024 , 14:29 Uhr

76 Bilder So schön war der erste Kinderumzug in Grevenbroich 76 Bilder Foto: Dieter Staniek/Stan

„Kids & Konfetti“ hieß die erste Kinder-Parade, die am Morgen im Schlossstadion begann: „Ricks Juniortime“ sorgte dort für ein fröhliches Warm-up-Programm. Bestens eingestimmt, machten sie die Kinder dann auf den Weg durch die City. Organisiert worden war das Spektakel von der Kinder- und Jugendförderung, die jungen Leuten damit das rheinische Winterbrauchtum näher bringen wollte. Schon seit Wochen hatten sich die Kinder in den Grundschulen vorbereitet und an ihren kunterbunten Kostümen gebastelt. Hier geht es zur Bilderstrecke: So schön war der erste Kinderumzug in Grevenbroich

(wilp )