Kindertrödelmarkt am Wochenende Tafel muss raus und räumt einen großen Teil ihrer Regale

„Wir werden jetzt viele unserer Regale leerräumen“, sagt Wolfgang Norf, Vorsitzender der Existenzhilfe. Hauptsächlich sind es Spielsachen, die aussortiert und an den Ständen „zu super kleinen Preisen“ angeboten werden sollen. Aber auch Gesellschaftsspiele, Puzzles und Kinderbücher werden am Wochenende verkauft. Und: „Auch in unserer Kleiderkammer können die Besucher an beiden Tagen auf die Jagd nach Schnäppchen gehen“, kündigt der Vorsitzende an. „Wir haben viele gut erhaltene Kleidungsstücke in unserem Bestand.“