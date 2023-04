Kinderstar in Kapellen Nach dem Auftritt zog’s Volker Rosin ins blühende Tulpenfeld

Kinderstar Volker Rosin hat bei seinem Besuch in Grevenbroich auch ein echtes Frühlings-Wahrzeichen der Stadt besucht: eines der in voller Blüte stehenden Tulpenfelder. Er hatte die Location bei einer Freundin auf Facebook entdeckt, sich bei ihr erkundigt und die Gelegenheit nach seinem Auftritt in der Innenstadt genutzt, um zu dem Feld in Kapellen zu fahren. „Zufälligerweise hatte ich dann auch noch das farblich perfekt passende Hemd an“, sagt Rosin.