Neues Programm startet am 25. März 2024 Kinder gestalten und regieren in den Ferien ihre eigene Stadt

Gemeinsam mit der Grundschule St. Martin an der Graf-Kessel-Straße bietet die Stadtverwaltung erstmals ein Großgruppenspiel im Ferienprogramm an. „Wir möchten den Kindern zeigen, was es heißt, eine Stadt aktiv zu gestalten und wie wichtig die Teilhabe an der Gesellschaft im Allgemeinen ist“, erklärt der Grevenbroicher Jugenddezernent Florian Herpel.