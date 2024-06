Ferienspaß vom 3. bis 11. August in Grevenbroich Bekannter Kinderliedermacher eröffnet das Zirkus-Festival

So gastiert am Sonntag, 4. August, das Niederrheintheater mit der Aufführung „Eine Woche voller Samstage“ in der Stadt. Am Samstag, 10. August, 15 Uhr, kommt das Puppentheater „Lilliput“ mit seiner Inszenierung von „Paw Patrol“ ins Zirkuszelt. Und am Sonntag, 11. August, 15 Uhr, endet das Festival mit der Vorstellung „Petterson zeltet“ vom Wittener Kinder- und Jugendtheater.