Lesungen und Workshops in Grevenbroich Kinderbuchfest fördert Reisen „in das Land der Fantasie“

Immer wieder drängten sich Mädchen und Jungen in den Räumen der Stadtbücherei, wo Autoren aus ihren Kinderbüchern vorlasen. Zudem hatten die Veranstalter für eine Gebärdendolmetscherin gesorgt, so dass niemand auf die Geschichten verzichten musste. Draußen war eine Bühne aufgebaut worden, wo Interviews geführt wurden. „Dabei ging es zum Beispiel um die Frage, wie ein Buch überhaupt entsteht, wie es geschrieben und gedruckt wird“, sagte Marchi. Daneben gab es Workshops, die es ermöglichten, die Geheimnisse eines selbst verfassten Drehbuchs zu entdecken. Zudem wurden Tipps dazu gegeben, wie ein schönes Bild zum Text gezeichnet werden kann. Auch eine Ausstellung war vorbereitet worden, so dass jeder noch Anregungen für sein nächstes Leseabenteuer finden konnte. Die Autorinnen waren am Ende des ersten Kinderbuchtages zufrieden mit dem großen Interesse ihres Publikums. Sie hatten viel Arbeit in die Vorbereitungen gesteckt, hatten intensiv geworben und alle an diesem Tag wichtigen Bücher vorher in der Stadtbücherei ausgestellt.