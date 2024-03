Oster-Aktion vor der Kindertagesstätte Kinder und Polizisten stoppen Autofahrer in Kapellen

Polizei und Verkehrswacht führen die Osteraktion am Dienstag in Otzenrath und am Mittwoch in Wevelinghoven fort, um die Rücksicht der Autofahrer zu fördern. „Unser Wille ist es, dass wir die Unfallzahlen am liebsten auf null drücken”, wünschte sich Vomberg. Auch wenn die Wahrscheinlichkeit dafür gering sei, „wir geben alles.”